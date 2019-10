La primavaira passada èsi vegnì discutà intensivamain davart abolir la midada da temp. Quai er sin il palc politic. La cumissiun da l'Uniun europeica aveva tractà la fatschenta e cun gronda maioritad vuschà d'abolir la midada da temp. Uss paran las discussiun dentant betg d'ir vinavant. Il proxim pass en chaussa fiss ch'il Cussegl d'Europa tractass la fatschenta e vuschass davart quella.

Ils stadis han anc betg decidì

Ils represchentants dals stadis commembers da l'UE che sesan en il Cussegl d'Europa han enfin uss dentant anc betg decidì sch'els vulan mantegnair il status quo u sch'els vulan abolir la midada da temp. E co i vesa or è quest tema il mument er betg sin l'agenda dal Cussegl d'Europa. Vitiers vegn ch'i dat il november midadas en l'UE. Jean-Claude Juncker ch'aveva lantschà las discussiuns davart la midada da temp vegn remplazzà dad Ursula von der Leyen, cura e sche lezza less persequitar la fatschenta n'è betg cler.

Svizra observa e reagescha en cas

Per Jürg Niederhauser dal Metas, l'Institut federal per metrologia ch'è responsabel per definir il temp svizzer, èsi cler che la Svizra mida vinavant da temp da stad sin temp d'enviern ed il cuntrari, quai almain per il mument. Els veglian s'orientar vid ils stadis vischins, sch'i dess là ina midada lura examinass er il Metas ina midada eventuala. Tge ch'è uss dentant gia cler è ch'i dat ils 29 da mars 2020 puspè la midada dal temp d'enviern sin quel da stad.

