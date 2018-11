Temp pli burascus per la branscha d’autos

Autos novs protegids cun ina cuverta arrivan tar in martgadant d’autos.

6,1 pertschient damain vehichels a motor èn vegnids mess da nov en circulaziun il mais passà, cumpareglià cun l’october 2017, scriva l’Uffizi federal da statistica. Per la perioda dal schaner fin l’october da quest onn è il minus tar 3,4 pertschient.

In ferm augment mussan las cifras da l’Uffizi da statistica però en la categoria dals vehichels d’industria. Là hai dà il mais passà in plus da betg main che 36,8 pertschient, cumpareglià cun l’october da l’onn passà.

Strusch pli diesel

Pervi da la debatta davart ils vehichels da diesel, hai dà marcantamain damain registraziuns novas da tals vehichels. Concret han ins mess l’october 2018 anc var 6’000 vehichels da diesel en circulaziun. Quai èn 28 pertschient damain ch’anc avant in onn, sco l’Uffizi federal da statistica scriva.

Il dumber d’autos da benzin novs è restà stabil, cun in minus d’in pertschient. Percunter èn vegnids registrads da nov 1’500 autos ibrids, in plus da 47 pertschient.

