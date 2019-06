A partir da glindesdi spetgan plirs dis da grondas chaliras sin la Svizra.

MeteoSvizra avertescha dad in’unda da chalira che pertutgia l’entir pajais, hai num sin la pagina d'internt privels-natira.ch. Per la regiun da Basilea e parts dal Vallais, sco era ina gronda part dal Tessin ha MeteoSvizra auzà l'alarm da chalira sin il stgalim 4. Da mardi fin gievgia possia il termometer cuntanscher localmain fin 39 grads a la sumbriva. L'umiditad da l'aria vegn ad esser tranter 25 e 45 pertschient.

La notg sin mesemna ston ins, oravant tut, en las citads quintar cun ina notg tropica. Las temperaturas na vegnan betg a crudar sut 20 grads. Cun ina fin dals dis da chalira pon ins quintar proxima dumengia.

Prender mesiras

Per intginas gruppas da la populaziun saja uschè in’aura in ristg per la sanadad. Tgi che patescha da flaivlezza, mail il chau, sturnizi u malessar sto prender mesiras. Ins sto sa metter giu e frestgentar il corp sco era baiver aua frestga. Sche quai gida nagut, lura ston ins ir tar il medi.

Legenda: La Confederaziun cusseglia dad evitar activitads corporalas e da baiver bler’aua durant las uras chaudas dal di. Keystone

In sigl en l'aua fraida è actualmain betg uschè bun. Cunquai che flums portan bler aua è era la current pli ferm. L'aua en flums cun bler aua è era turbel uschia ch'ins na vesa betg bain leius privlus. Ultra da quai è l'aua da quest temps anc relativ festga.

