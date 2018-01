Confederaziun e chantuns duain survegnir megliers instruments per salvar terren da cultira.

I duai dar megliers instruments per proteger terren da cultira impurtant.

La Confederaziun ed ils chantuns duain survegnir megliers instruments per salvar terren da cultira ch'è da gronda valur. Ins stoppia surtut pudair giuditgar la qualitad dal terren tenor criteris unifitgads, proponan ils experts al Cussegl federal.

Dapi il 1992 datti en Svizra in plan davart la surfatscha cun midada da cultivaziun. Quai è terren ch'è da gronda valur per nutrir la populaziun en temp da crisa. Questas surfatschas suttastattan ad ina protecziun rinforzada. La sfida saja da tuttina laschar als chantuns spazi d'agir per lur svilup economic, manegian ils experts. Dapli infurmaziuns davart la qualitad lubeschia er da realisar a moda pli flexibla las mesiras da protecziun.

RR novitads 16:00