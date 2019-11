La Confederaziun vul sustegnair pi fitg territoris da muntogna. En total duain vegnir investids 20 milliuns francs. Il cussegl federal ha deliberà in rapport cun differentas mesiras per segirar l'existenza da territoris muntagnards e franar la depopulaziun.

Il mument n'èsi anc betg cler per tge projects ch'ils 20 milliuns francs vegnan duvrads. A disposiziun stattan quels daners a partir dal 2020. Tenor ina communicaziun dal Departament federal d'economia saja in catalog cun propostas concretas en lavur. Ils chantuns pon lura decider sezs, tgeninas da quellas che fan senn per lur regiun.

Buna colliaziun d'internet

Las propostas èn vastas e s'extendan da la politica da turissem, politica regiunala sur la digitalisaziun fin tar la politica d'aglomeraziun. Per il departament saja però central ch'ils chantuns muntagnards hajan ina buna colliaziun d'internet. Passa 70% da tut ils bajetgs en il spazi rural haja il mument colliaziuns da 30Mbit/s. Vis sur l'entira Svizra munta quella valur a passa 88%.

Postulat da Heinz Brand

Ch'ils chantuns muntagnards retschaivan quels 20 milliuns francs è d'engraziar ad in postulat da Heinz Brand, anteriur cusseglier naziunal. L'onn 2015 ha el fatg la dumonda davart la situaziun economica en las regiuns da muntogna.

