Malgrà la malsegirezza pervi da la pandemia da corona vegnan cudeschadas bleras abitaziuns en territoris da skis svizzers.

Sin la plattafurma «E-Domizil» èn vegnidas cudeschadas 43% dapli abitaziuns per il december, cumpareglià cun il medem temp da l’onn passà. Quai rapporta la «NZZ am Sonntag».

Tenor Myriam Schweizer da la plattafurma «E-Domizil» han els actualmain 28% dapli svieuta, sch’els congualan l’entir enviern cun l’onn avant. La plattafurma «E-Domizil» ha in portfolio da 14’000 objects en Svizra.

Er sur Airbnb chatt'ins strusch abitaziuns vidas

La plattafurma Airbnb na dat naginas infurmaziuns davart il stan da las reservaziuns. Sch'ins tschertga dentant sur Airbnb ina abitaziun sur Nadal a Zermatt u Tavau lura obtegn ins be paucs resultats davart abitaziuns per prender a fit e quai era be abitaziuns fitg charas. Ed a Grindelwald na chatt'ins insumma nagina abitaziun pli.

En vista a corona quinta cusseglier guvernativ Marcus Caduff cun tschertas restricziuns.