Territoris da skis - cartas bun martgadas attiran giasts

Sco resultats d'ina emprima analisa d'in project da perscrutaziun da la scol'auta spezialisada da Son Gagl mussa, portan cartas dal di dependentas da l’aura dapli giasts en territoris da skis.

En il project vegnan cartas dal di dals territoris da skis Pizol, Son Gagl e Belalp en il Vallais purschidas per in pretsch pli bass. Quai sche l'aura n'è betg buna. Tut tenor l'aura vegnan las cartas reducidas fin 50%, scriva la scol'auta. Dapi il schaner hajan ins pudì vender 2'200 da questas cartas dal di. Il dumber da clients novs saja creschì sin la Belalp per 20% e sin il Pizol per 36%.

Ils rabats rendan

Sco emprimas evaluaziuns mussan, attira la purschida da cartas dal di per pretschs pli bass novs giasts, communitgescha la scol’auta. Plinavant saja l’acceptanza auta tar la clientella, e las entradas sajan stadas pli autas ch’ils rabats sin las cartas dal di.

