En il Grischun ed en ils chantuns da la Svizra Centrala èn las terrassas dals restaurants en ils territoris da skis avertas. Quai cuntrafa a l’ordinaziun dal Cussegl federal. Uss smanatscha Christophe Darbellay da far il medem en il Vallais. En la NZZ am Sonntag pretenda Darbellay dal Cussegl federal u da far passar il scumond u da lubir il manaschi sin las terrassas en tut ils chantuns.

Sch’i na midia nagut fin mesemna, vegnia er il chantun Vallais ad avrir las terrassas dals restaurants en ils territoris da skis, uschia Darbellay vinavant. Ch'il Grischun e tscherts chantuns da la Svizra Centrala hajan avert las terrassas en ils territoris da skis, fetschia pli attractiv quels territoris ch'ils territoris da skis dal Vallais.

Darbellay pretenda indemnisaziun

Fertant ch'ils restaurants dals territoris en il Vallais fetschian gronds deficits, fetschian ils restaurants en ils auters chantuns dapi dus mais grondas fatschentas, uschia Darbellay envers la NZZ am Sonntag. Il president da la regenza vallesana pretenda perquai uss ina indemnisaziun finanziala da la Confederaziun.