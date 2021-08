Pazientas e pazients da la terza unda da corona eran pli giuvens ed han gì dapli surpais. Quai mussa in studi da l’universitad da Turitg ch'è vegnì publitgà mardi. Vegnidas analisadas èn las persunas ch'èn stadas ospitalisadas sin staziuns intensivas.

Pazientas e pazients da la terza unda da corona èn stads en media tschintg onns pli giuvens, che las persunas che han stuì vegnir tgiradas durant l'emprima e la segunda unda sin staziuns intensivas. La terza unda è stada quella da la primavaira da quest onn. Las persunas han er gì pli savens surpais e dapli malsognas preexistentas, mussa il studi. Dentant hajan las persunas tolerà in zic pli bain il virus. Per exempel han ils pertutgads e las pertutgadas duvrà pli pauc sustegn per la circulaziun. Ma, il medem mument hai dà dapli cas acuts dal pulmun ch'ha disditg.

La differenza ch'ins po observar tar la terza unda saja per gronda probabilitad da metter en connex cun la campagna da vaccinaziun, di Matthias Hilty, l'autur principal dal studi e medi da la medischina intensiva. Per l'ina haja la vaccinaziun protegì pazientas e pazients pli vegls da decurs nauschs da corona. Dentant, che las persunas sin las staziuns intensivas èn stadas pli giuvnas haja probabel er da far cun la caracteristica dal virus che sa midia, vegn Hilty cità.