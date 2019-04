La PLD resta la partida la pli ferma en il Cussegl grond suenter las elecziuns da la dumengia. Da nov han la Lega e la PCD tuttina blers sezs. Ed in bonus per partidas verdas na datti betg.

Tessin: La Lega perda pli fitg – la PLD mo in zic

La partida liberaldemocratica fa in quart da las vuschs, quai munta anc 23 sezs en il Cussegl grond tessinais. Suenter las perditas da la Lega, ha quella uss tuttina blers sezs sco ils cristiandemocrats, numnadamain 18. Per la PCD munta quai in minus da dus sezs.

Plinavant han la PS ensemen cun ils giuvens socialists vinavant 13 sezs, la PPS ha da nov set enstagl da sis sezs sezs, ed ils Verds tegnan lur sis sezs.

Nagina unda verda

Il schlantsch verd ch'è stà da vesair il davos tar las elecziuns chantunalas a Turitg, Lucerna e Basilea-Campagna, n'ha betg cuntanschì il Tessin. Ils Verds vegnan da tegnair lur sis sezs. La Lega Verde ch'è sa participada l'emprima giada a las elecziuns chantunalas na fa nagin sez, tuttina sco ils Verdliberals. E betg pli part dal parlament fa il moviment MontagnaViva, quel ha pers ses sulet sez.

Lev pli sanester

Las partidas pli ferm sanestras han gudagnà tar las elecziuns dal Tessin. Il Movimento per il socialismo ha augmentà sia preschientscha da dus sin trais sezs. E dus sezs van da nov als Communists.

Ina surpraisa è il success dal moviment Più Donne, cun sa participar l'emprima giada gartegi da gist pudair trametter duas represchentantas en il Cussegl grond.

