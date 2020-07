Il Tessin rinforza las mesiras encunter la derasaziun dal coronavirus. A partir da glindesdi vala in obligatori da mascras per tut ils collavuraturs en restaurants e bars. Sch'i dat ina separaziun entras per exempel paraids da plexiglas, lura na dovri nagina mascrina, ha declerà la regenza tessinaisa. Enfin uss è ina mascrina sulettamain stada fermamain recumandada.

La nova mesira vala ina giada fin ils 9 d'avust.

Er en scola per part cun mascrina

Er en scolas va il Tessin in pass pli enavant. Qua vala suenter la stad in obligatori da mascras en stanzas da scolasts, zulers da scolas ed autras stanzas nizzegiadas communablamain.