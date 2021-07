A Scudellate, al pe dal Monte Generoso, duai dar in hotel tut spezial: In uschenumnà «albergo diffuso», pia in hotel sparpaglià sin tut il vitg.

Scudellate: In pitschen vitget daventa in hotel

Igl è l'emprim «hotel sparpaglià» èn il chantun Tessin. L'hotel cumpiglia l'ustaria dal vitget che vala da nov sco recepziun e pitschen hotel. Plinavant duai la scola veglia vegnir transfurmada en in albiert cun pliras stanzas da plirs letgs. Plinavant datti plirs Bed&Breakfasts en bajetgs existents.

Uschia vegn creà in spazi d'albiert per var 30 enfin 50 osps. Per ils var 20 abitants ed abitantas da Scudellate duai il nov «albergo diffuso» porscher novas plazzas da lavur. El duai dentant er purtar in zic vita al vitget.

Sustegn da l'agid da muntogna

Sustegnì vegn il project da l’Agid da muntogna svizra. La fundaziun sustegn projects privats cun potenzial ch’han in manco en la finanziaziun. Per Aurelio Casanova, ch’ha valità il project, è il «albergo diffuso» in project nunusità ed ina sfida. El vesa dentant grond potenzial en il project. Gist ils abitants da Scudellate possian profitar: il project portia vita en il vitg, stgaffeschia plazzas da lavur e l’infrastructura existenta vegnia meglierada, uschia Casanova.