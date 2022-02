Confederaziun paja vinavant tests PCR per persunas da contact

Ils tests PCR restan gratuits per persunas ch'han gì contact cun ina persuna testada positiv sin il coronavirus. Il Cussegl federal precisescha uschia ina decisiun da la mesemna en connex cun abolir la quarantina da contact. I saja numnadamain vinavant impurtant che persunas ch'hajan gì contact cun ina persuna positiva sa laschian testar, sch'i giaja per exempel per glieud zunt vulnerabla. L'ordinaziun da Covid-19 ha il Cussegl federal adattà en quest senn.

Uschia dovrian er persunas che fan chemoterapia ad uras ina diagnosa. Ma er chasas da tgira ed ospitals èn dependents ch'il persunal ch'ha gì contact cun persunas testadas positiv possia lavurar vinavant, sch'els sa pon laschar testar individualmain.