Cunzunt avant las fins d’emna èn las apotecas mintgamai fullanadas, cun persunas che vulan far in test da corona. Quel dovra la glieud per las vacanzas u per ir en in club.

Las apotecas sajan al limit, ha ditg la presidenta da la Societad svizra dals apotechers Martine Ruggli envers la gasetta «Blick». La problematica fundamentala saja, ch’ils tests svelts d’antigens sajan valaivels be dus dis. E perquai ch’ina gronda part da la populaziun parta la sonda en vacanzas, datti cunzunt avant e durant la fin d’emna colonnas davant las apotecas.

Plinavant menziunescha Martine Ruggli, che bleras apotecas hajan gia schlargià lur temps d’avertura. Magari saja pussaivel da sa laschar testar da las 6 la damaun fin suenter che l’apoteca serria. Damai ch’i saja difficil d’augmentar anc pli fitg las capacitads da las apotecas, propona Ruggli da transfurmar ils centers da vaccinar en centers da testar durant las fins d’emna.

