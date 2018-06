L'autoritad da medicaments Swissmedic ha lubì la vendita da tals tests HIV per agen diever. Quai scriva l'Uffizi federal da sanadad. En il futur po uschia mintga persuna examinar a chasa sch'ella ha piglià si HIV.

Fin uss eran tals tests da HIV lubids en Svizra mo tras in medi u en in ospital. Tenor valitaziuns na san dentant var in tschintgavel da tut las persunas infectadas betg ch'ellas èn HIV-positiv.

En apotecas, drogerias u online

L'Uffizi federal da sanada e la Cumissiun federala per sanadad sexuala han perquai cusseglià d'approvar la consegna dal test HIV per agen diever. Il test pon ins cumprar tar apotecas, drogerias u via internet. Tar mintga test ston era vegnir surdads broschuras accumpagnantas. Là sto tranter auter vegnir menziunà, che persunas cun in resultat positiv ston uschè spert sco pussaivel visitar in medi.

