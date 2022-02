Mintg'onn vegnan testadas l'emprima mesemna dal favrer las sirenas d'alarm. En tut vai per testar var 7'200 sirenas d'alarm en l'entira Svizra. Sco usità han ins testà duas differentas sirenas d'alarm, sco emprim l'alarm general.

Silsuenter èn vegnidas testadas las sirenas per l'alarm d'aua. Quel vegn mo activà en territoris da mirs da fermada.

Co èsi da reagir en in cas serius?

Schi'ns auda las sirenas in di nua ch'i na vegnan betg testadas las sirenas, èsi pussaivel ch'i sa tracta d'in privel per la populaziun. En in tal cas ston ins reagir immediat. Tar l'alarm general ston ins subit tadlar radio u s'infurmar sur l'app «Alert-Swiss» per vegnir a savair co agir. Sch'ins auda percunter l'alarm d'aua munta quai ch'i dat in privel direct sut in mir da fermada. En quest cas ston ins subit bandunar il territori da privel. Ils differents plans da fugia èn da chattar tar las vischnancas.