Sch’ins piglia precis è il Gea da quels dad Uri, in Gea che va en il vid. I n'è betg en cumpetenza dal chantun da decider, co ir enturn cun animals da rapina protegids. Quai èn leschas naziunals, sche betg internaziunalas che dattan en il tun.

Però i saja ina decisiun simbolica d’in chantun muntagnard che stoppia vegnir prendida seriusa da la politica federala, di il cusseglier dals chantuns grischun Stefan Engler. I saja bain da pigliar serius las temas da la populaziun intuna la cussegliera naziunala grischuna Silva Semadeni. Dentant vegnia fatg ina massa gronda polemica enturn ils lufs. Ils animals vegnian mess nà pli nauschas che quai ch'i sajan. Da viver in sper l’auter saja pussaivel. I dettia dapli lavur per ils purs, dentant vegnian quels sustegnids da la Confederaziun per quella.

E ch'il Gea dals dad Uri haja in’influenza sin la debatta davart la revisiun da la lescha da chatscha en il cussegl naziunal, na crai Semadeni. Las opiniuns sajan per gronda part gia fatgas. Auter vesa quai Stefan Engler. La decisiun vegnia en il dretg mument ed el spera ch'era ils da las citads piglian serius ils da las muntognas. Ma la decisiun dal chantun Uri na possia betg vegnir pigliada sco referenza per l'opiniun da tut la Svizra.

Il Cussegl dals chantuns aveva decis l'onn passà da schluccar la la protecziun dals animals da rapina. Il Cussegl naziunal vegn a discutar probabel en la sessiun speziala il matg.

Quai vul il Cussegl dals chantuns

La protecziun dal luf, dal luf-tscherver e dal castur duai vegnir schluccada. Sch'il luf fa gronds donns duai quel pudair vegnir schluppettà. Quai era en territoris scumandads per la chatscha. Pli simpel duai era vegnir da schluppettar ils animals protegids sco il castur u il luf-tscherver. En l'avegnir duai esser pussaivel da decimar il dumber dals animals, dentant vegnan definidas las cundiziuns.

Decisiun finala probabel a l'urna

Organisaziuns da l'ambient e da la protecziun dals animals smanatschan cun in referendum sche la nova lescha da chatscha na vegnia betg adattada considerablamain dal parlament. Sco proxim sto anc il Cussegl naziunal tractar la revisiun. Er sch'il Cussegl naziunal suonda las decisiuns da la chombra pitschna po lura probablamain anc il pievel svizzer decider davart luf, casturs e luf-tschervers.

