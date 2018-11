A Berna è il parlament Federal vid far quints. Mintga sessiun d’enviern è il temp per la debatta davart il preventiv annual. Per quel datti bunas novas: Cun la Svizra vai finanzialmain bain. I vegn fatg quint cun in surpli da 1,3 milliardas francs.

Tge far cun 1,3 milliardas – il parlament Federal ponderescha

1,3 milliardas surpli – tge far cun quels raps?

Ils ins vulan investir ed ils auters spargnar: Quels che vulan investir sesan a sanestra en il parlament e quels che vulan spargnar a dretga.

«Esser precaut, cur ch'igl va bain» ...

Ins stoppia esser precaut er, sche quai stettia bain cun las finanzas da la Confederaziun – uschia il cusseglier naziunal da Lucerna, Franz Grüter (PPS). Ils gronds sbagls vegnian fatgs en ils temps nua che quai va bain cun ins:

Ils «temps dad aur» sveglian desideris ch’ins n'ha uschiglio betg ed animeschan d'agir nunponderadamain.

... «i va bain pervi da las investiziuns fatgas»

Tut in autra filosofia persequitescha la Partida socialdemocratica PS. Il cusseglier naziunal Samuel Bendahan (PS/VD) ha appellà al parlament da far investiziuns oravant tut in scolaziun e furmaziun. Tenor el saja dad engraziar il fatg, ch'ins vivia bain ozendi, a quai ch'ins haja investì:

Mintga franc investì vegn enavos pli che dubel.

Quai è auter – di il minister da finanzas Maurer

Il Cusseglier federal e minister da finanzas Ueli Maurer per cunter avertescha. La buna situaziun finanziala haja oravant tut dus motivs: Per ina la conjunctura da l'economia e per l'autra dus giadas NA dal suveran svizzer – numnadamain cunter la refurma da l'imposiziun da taglia sin interpresas e cunter la refurma da rentas 2020.

Sche quels dus projects fissan vegnids tras na avessan nus in surpli e vessans puspè da spargnar.

Spargnar o investir – il cussegl naziunal debattescha nua via cun quellas 1,3 milliardas francs. Suenter va il preventiv en il Cussegl dals chantuns.

Pingpong probablamain anc per trais emnas

Il pingpong tranter las duas chombras vegn a sa trair cun gronda probabilitad tras tut las trais emnas da la sessiun. Il pli tard il segund ultim di da la sessiun vegn ora tge che capita cun il surpli da 1,3 milliardas francs.

