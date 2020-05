En Svizra vegnan 64% dals uffants sut 13 onns tgirads a moda cumplementara a la famiglia. Las furmas da tgira las pli popularas sajan ils tats e tattas, canortas sco era structuras da tgira che cumpletteschan la purschida da la scola. Quai mussa ina publicaziun da l’Uffizi federal da statistica che sa basa sin las cifras dal 2018.

En citads grondas laschan bun 80% da las famiglias tgirar lur uffants da terzs. En regiuns ruralas èn quai 66% da las famiglias. E geniturs che vivan sulets cun ils uffants fan pli savens diever da tgira extrafamigliara che chasadas da pèrs, numnadamain 77% versus 62% da las famiglias.

Fin 4,6% da las entradas per tgira

Las expensas per la tgira cumplementara dals uffants variescha tut tenor entradas. En il terz pli bass da las classas da paja han quels custs muntà ils onns 2015 fin 2017 en media a 314 francs per mais e per chasada. En il terz da pajas masaunas han ils custs muntà en media a 581 francs ed en il terz pli aut a 963 francs.

La cumpart dals custs en relaziun tar las entradas brutto per chasada è dentant en tut las classas da paja circa tuttina. En il terz pli bass correspundan ils custs a 4,0% da las entradas bruttas, en il terz mesaun a 4,6% ed en il terz pli aut a 4,4%.