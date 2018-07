Svizra - Tgirunzas duain survegnir dapli cumpetenzas

Persunas responsablas per la tgira duain survegnir dapli cumpetenzas, sch'i va per sclerir ils basegns dals pazients. Il Cussegl federal ha decis da far midadas en l'ordinaziun da prestaziun per la tgira e tramess quella en la consultaziun.