Thomas Greminger daventa nov secretari general da l'OSCE

Quatter posts tar l'OSCE èn stads libers enfin ussa. Il post dal secretari general duai - sco i para - vegnir occupà dal Svizzer Thomas Greminger.

Tar in inscunter da ministers da l'exteriur da l'Organisaziun per la segirezza e la collavuraziun en l'Europa, OSCE han diplomats ditg a l'agentura austriaca, APA che Thomas Greminger daventia nov secretari general da l'OSCE.

Quatter posts èn vegnids occupads

Tar l'inscunter a Marbach hai dà plirs success tar dumondas da persunal. Quatter posts auts eran fin qua betg occupads. La decisiun formala duai suandar mesemna.

Greminger è gia avant vegnì discussiunà sco successur per il post dal secretari general da l'OSCE. Nov cumissari per minoritads vegn tenor circuls da diplomats ad esser il Talian, Lamberto Zannier. El è dapi la fin zercladur betg pli en l'uffizi sco secretari general da l'OSCE.

La ministra da l'exteriur da l'Islanda, Ingibjörg Solrun Gisladottir duai daventar scheffa dal biro per instituziuns democraticas e dretgs umans. L'anteriur minister franzos, Harlem Desir, duai daventar nov incumbensà per la libertad da medias.

OSCE è nagut da nov per Greminger

Greminger lavura dapi bunamain 30 onns en diversas funcziuns per il Departament federal d’affars exteriurs. Il davos en la Direcziun da svilup e collavuraziun DEZA.

L’OSCE n’è betg in champ nov per Greminger. Cura che la Svizra aveva il presidi da l’organisaziun, l’onn 2014 era Greminger il represchentant permanent da la Svizra.

