Tar la Banca naziunala datti ina midada en la direcziun. Ultra da quai conferma la banca il gudogn da record per il 2017.

Tar la Banca naziunala svizra datti ina midada en la direcziun. Thomas Wiedmer ha decidì da bandunar la BNS sin la fin da zercladur. Wiedmer è dapi il 2000 commember suppleant da la direcziun en il departament ch'è tranter auter responsabel per la stabilitad finanziala, daners bluts, controlling e segirtad.

Gudogn da record

Latiers ha la banca naziunala confermà il gudogn da record da passa 54 milliardas francs. Sco la banca ha gia communitgà il cumenzament dal schaner, survegnan la Confederaziun ed ils chantuns la distribuziun maximala da tut en tut 2 milliardas francs. Da quest record profitescha er il chantun Grischun che survegn enstagl dals 16 milliuns budgetads bun 31 milliuns francs.

Il gudogn da record ha pudì vegnir realisà pervi da surplis en trais secturs: Sin las posiziuns da valutas estras cudeschescha la Banca naziunala in gudogn da 49,7 milliardas francs e sin la posiziun da francs svizzers in gudogn da 2 milliardas francs. Ultra da quai ha il pretsch d'aur creschent chaschunà tar l'effectiv en aur in gudogn da valitaziun da 3,1 milliardas francs.

