Il politicher da 67 onns che viva cun sia famiglia a Berlin veglia remetter ses uffizi per la fin da la sessiun da primavaira. Quai ha communitgà la PS dal chantun Turitg.

I saja grev da viver en in milieu e da far politica en in auter, ha declerà Tim Guldimann. Ses successur daventa Fabian Molina, l'anteriur schef dals Giuvens socialists (Juso).

