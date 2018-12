Proxim onn han lieu las elecziuns per il Cussegl naziunal e quellas sajan da gronda impurtanza er per la PCD giuvna. Tino Schneider ha scrit en ina communicaziun ch'i saja impurtant da chattar per l'onn proxim in candidat u ina candidata che haja la flexibladad e l'energia per quest post. Ed er saja impurtant che quella persuna portia las ideas ed ils impuls necessaris.

Durant las proximas emnas vegnia a dar ulteriurs detagls davart la candidatura dal presidi. Schneider saja motivà dad anc ina giada dar tut per ils ultims sis mais ch'el è president da la PCD giuvna.

RR novitads 08:00