Tutga la buttiglia blaua en il mantun cun il vaider brin ni verd? Reciclar n’è betg adina simpel, ma tuttina impurtant per l’ecologia. Inqual tip per ch’il reciclar funcziuna meglier en il futur.

Per blera glieud èsi fitg impurtant da reciclar endretg ozendi. Medemamain vegn en las raits socialas ed en las medias en general adina dapli fatg attent quant impurtant ch’il reciclar è per ina vita pli persistenta.

Verd, brin, alv...e blau?

Sche pussaivel betg maschadar ils differents materials in cun l’auter è ina regla impurtanta, sch’i va per il reciclar. Gist il vaider duaja vegnir sortì e dismess endretg, declera Viviane Weber da Swissrecycling. Sin deponia datti chaums per vaider verd, brin e alv. Ma magari ston ins era dismetter ina buttiglia blaua ni cotschna, be nua sa tschenta quella? Tenor Swissrecycling èsi tar autras colurs adina da duvrar il chaum verd. Medemamain duajan ins adina struvegiar giu ils viertgels d’aluminium uschia ch’il vaider na vegn betg tschufragnà entras auters materials.

En la deponia na vegn betg sortì

Ina mitus che sa tegn fermamain en la societad è l’ipotesa ch’ils satgs da rument vegnan anc ina giada sortì e controllads avant vegnir brischads. Viviane Weber di che quai constettia betg. Il satg da rument vegn directamain brischà. Pir suenter il process da brischar saja pussaivel dad extrar intgins materials or da las restanzas, sco per exempel aluminium. Mo quels metals na sajan dentant betg da medema qualitad sco sch’ins avess reciclà il material endretg ordavant.