Legenda:

Simona Scarpaleggia

La scheffa da l'IKEA Svizra vul uss, ch'ella saja en ina rolla da responsabladad s'engaschar pli fitg per l'egualitad. Per exempel per che las cundiziuns per metter carriera e famiglia sut in tetg èn las medemas per umens sco era per dunnas.

Keystone