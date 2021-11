Las tractativas tranter l’uniun dals impressaris ed ils sindicats davart dapli paja per ils lavurers da construcziun han fatg naufragi.

Nagin augment da paja per lavurers da construcziun

Gia il segund onn en fila restan ils lavurers da construcziuns tar las tractativas da paja cun mauns vids, uschia ils dus Syndicats Syna ed Unia. Quai malgrà che las svieutas sajan stabilas, ch'i dettia ina massa lavur e records da dumondas da bajegiar.

Vinavant averteschan ils sindicats ch'i pudess dar ina mancanza da persunal qualifitgà sche las cundiziuns na vegnian betg meglieradas. Gia dapi intgins onns sa sminueschia il dumber da persunas che fan l'emprendissadi en il sectur da construcziun, mintga segund miradur bandunia baud u tard ses mastergn.

Per ils impressaris na saja in augment da paja general dentant nagin recept cunter la mancanza da persunal qualifitgà. Ils sindicats na sajan betg stads pronts avunda per augments da paja individuals. La branscha da construcziun haja las pli autas pajas dals mastergnants, er en cumparegliaziun cun l'Europa.



Ils sindicats speran ussa ch’i dettia novas tractativas l’onn che vegn.