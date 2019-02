La Svizra stoppia vinavant pudair far part da las cunvegnas da Schengen e da Dublin, per uschia pudair profitar en ils secturs segirezza ed asil. Finamira da la revisiun è da cumbatter che armas pon vegnir duvradas a moda nauscha, per intents criminals. Karin Keller-Sutter ha sincerà che las midadas vi da la lescha actuala sajan minimas. La tradiziun da sajettar vegnia mantegnida.

Il 19 da matg decida il suveran svizzer davart la revisiun da la lescha davart las armas.

Betg periclitar la collavuraziun

Sch'il suveran schess na a la revisiun da la lescha d'armas saja la collavuraziun en rama da la cunvegna da Schengen-Dublin a fin automaticamain. Cun excepziun sch'ils stadis da l'Uniun europeica vegnissan encunter a la Svizra entaifer da 90 sis. Da sistir il contract na saja betg necessari.

Senza Schengen fissan nus tschorvs.

La fin da la collavuraziun pudess dentant er custar a la Confederaziun pliras milliardas francs ad onn. Schengen garantescha numnadamain l'access al sistem d'infurmaziun SIS. Sin quel vegnian fatgas mintga di 300'000 dumondas da las forzas da segirezza e d'asil. L'onn 2019 hai dà 19'000 tschertgas cun success. En media saja vegnì grazia a quest sistem en ils ultims 10 onns mintga di ad in'arrestaziun.

Permissiun excepziunala

Sch'il suveran di Gea a la nova lescha ston parts essenzialas da las armas vegnir marcadas en futur. Dasperas vegn l'access ad armas mez automaticas restrenschì. Armas mez automaticas cun in magazin che ha plaz per dapli che 10 sajets e pistolas cun plaz per passa 20 sajets valan suenter sco armas scumandadas. Per vender talas armas dovri suenter in permiss excepziunal empè d'ina lubientscha d'acquistar armas. Tgi che posseda gia ina tal'arma che n'è anc betg registrada, sto annunziar quai a las autoritads chantunalas.

Tiradurs cun talas armas ston mussar ora suenter tschintg e 10 onns ch'els èn commembers d'ina uniun da sajettar u ch'els van regularmain a sajettar. Tgi che vul surpigliar l'arma da l'armada direct suenter il servetsch militar, po far quai, senza novas reglas. Per chatschaders na sa mida medemamain nagut.

Referendum da la Gruppa d'interess sajettar Svizra

Lantschà in referendum ha la Gruppa d'interess sajettar Svizra. Als tiradurs na vai dentant betg per las midadas concretas mabain per il princip. Da surpigliar las regulaziuns da l'UE davart armas saja in paradigma, argumenteschan els. La Confederaziun haja bain elavurà excepziuns per la Svizra, i na saja dentant betg segir che quai restia uschia.

