Suenter prest dus mais pausa sfurzada pervi dal coronavirus, sa prepara la societad aviatica Edelweiss puspè per il traffic da vacanzas. L'emprim sgol giaja damaun direcziun Faro en il Portugal. L'aviun saja occupà per bun in terz. Quai fetschia plaschair suenter uschè in lung temp senza sgols, ha declerà il pledader dad Edelweiss.

La societad aviatica survegn uss puspè schlantsch. Cun resguard sin las directivas d'entrar en auters pajais, vegnia la purschida da sgols schlargiada durant las proximas emna pass per pass. Fin la fin da zercladur sajan planisads 171 sgols en 36 destinaziuns da vacanzas, ha communitgà Edelweiss.

L'ultim sgol ordinari ha la Edelweiss fatg ils 3 d'avrigl. Dapi lura ha la societad – sch'insumma – be pli gì sgols da repatriaziun.

Ord l'archiv da SRF: