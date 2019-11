Record per il traffic da camiuns pesants tras la Svizra. L’onn passà hajan ils camiuns fatg 10,7 milliardas tonnas kilometricas ha communitgà l’Uffizi federal da statistica (ina tonna kilometrica è il transport d'ina tonna sur in kilometer). Quai èn 4,7% dapli ch'il 2017.

Tenor l’Uffizi federal da statistica n’hai dapi 20 onns betg pli dà uschè in grond augment. In factur impurtant per quest svilup saja stada la conjunctura. Il product naziunal brut è creschì il 2018 per 2,8%.

Sin l'entira rait da vias e binaris han ins transportà l'onn passà 27,9 milliardas tonnas kilometricas, in augment da 2,1% cumpareglià cun l'onn avant. Er inclus en quest dumber è il traffic da transit. 63% da tut quels transports èn vegnids fatgs sin via, 37% sin las rodaglias.

Ord l'archiv da SRF:

Il Cussegl federal vul promover che anc dapli vitgira vegnia transportada sin rodaglias empè cun camiuns tras la Svizra.

