Pervi da la crisa da corona è il traffic da rauba en Svizra sa reducì ils emprims sis mais da quest onn.

Tar il traffic da rauba transalpin èn quai dudesch pertschient damain.

Auter che tar crisas da pli baud n'ha la viafier questa giada dentant betg pers cumparts dal martgà a la via.

71 pertschient dal traffic da rauba tras las Alps svizras èn succedidas l'onn passà sin binaris. Quai è cleramain dapli ch'anc avant in pèr onns – ed era dapli cumpareglià cun la situaziun en ils pajais vischins. Ed igl è tuttina bler sco avant in onn.

Decisiv per la politica da transferiment svizra è dentant la finamira, ch'è fixada dapi il 1994 en la Constituziun. Numnadamain che per onn dastgan succeder maximalmain 650'000 viadis da camiuns tras las Alps. La finamira n'è per bler betg vegnida cuntanschida il 2019, cun radund 900'000 viadis da camiuns.