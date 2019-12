Entant che la viafier vegn adina pli segira èn passagiers en trams e bus adina pli savens en privel. Il 2018 èn mortas 14 persunas en il traffic da viafier (senza suicidis), uschè paucs sco darar. En il traffic sin via public hai però dà dapli accidents e dapli morts.

L'onn passà ha dà 102 accidents en il traffic sin via public. Quai è in augment envers l'onn avant ed er envers il trend da plirs onns. Dal 2008 cun 150 accidents è il dumber sa reducì cuntinuadamain sin 77 il 2017. Er il dumber da morts è s'augmentà l'onn passà sin 12. Ils ultims onns era quai adina sis fin diesch. L'augment haja probabel er da far cun ils «conflicts» cun il traffic privat.

70 accidents da viafier

L'Uffizi federal da statistica ha registrà l'onn passà 70 accidents en il traffic da viafier svizzer. Avant intgins onns eran quai anc regularmain 200, l'onn da disgrazia 2007 schizunt 282. Mintg'onn ha quai dà tranter 20 e 40 mortoris (senza ils suicidis). L'onn passà èn mortas «sulet» 14 persunas.

