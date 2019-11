Il mument curseschan memia blers camiuns sin las vias da las Alps. Perquai vul il Cussegl federal promover vinavant il transferiment dal traffic da la via sin las rodaglias ed ha perquai decis in pachet da mesiras correspundent.

Il mument curseschan 941'000 camiuns sur las Alps. Enfin uss n'han ins pia betg cuntanschì la finamira da reducir quest dumber sin maximal 650'000 viadis. Cun las mesiras d'enfin uss na possian ins betg cuntanscher questa finamira, scriva il Cussegl federal en ses rapport.

Sustegn finanzial enfin 2026

Il Cussegl federal ha decis in pachet da mesiras per promover il transferiment dal traffic da rauba pesant tras las Alps sin la viafier. Tranter auter duai il traffic da trens cun si camiuns survegnir pli ditg contribuziuns che planisà oriundamain. Il Cussegl federal propona perquai al parlament da prolungar il rom d'expensas per trais onns, pia enfin il 2026. Durant il temp da prolungaziun vul il Cussegl federal metter a disposiziun 90 milliuns francs per realisar il transferiment da la via sin il tren.

Dapli per viafier

Tranter 2024 e 2026 stessan uschia a disposiziun 30 milliuns francs per onn. Las indemnisaziuns fissan uschia 70% pli bassas che ozendi. Il Cussegl federal spera tuttina da pudair evitar in transferiment enavos dal tren sin la via, fin ch'ils access a la NEAT han il standard giavischà.

Bigliets pli bunmartgads

Plinavant ha il Cussegl federal sbassà a partir dal 2021 ils pretschs per ils trassés dals trens. Il traffic da viafier vegn uschia distgargià per 90 milliuns francs. E per lungs trens da vitgira ha il Cussegl federal lubì in rabat spezial. Cun lungs trens possia numnadamain vegnir nizzegià pli effizient la capacitad da l'infrastructura.

Legenda: Stefan Meierhans, il survegliader dals pretschs pretenda uss in sbassament dals pretschs per bigliets. Keystone

Il survegliader dals pretschs Stefan Meierhans pretenda da la SBB ed autras viafiers da reducir ils pretschs da bigliets. Ils passagiers duajan uschia er profitar da la decisiun ch’ils pretschs da trassé sa reduceschian – ha ditg Meierhans en l’emissiun «Heute Morgen» da SRF. Davart ina reducziun dals pretschs pussibla decida la branscha il favrer.

