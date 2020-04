In proxim pass succedia ils 11 da matg, cura che las scolas obligatoricas e butias avran. Quai ha annunzià l’Uffizi federal per traffic che s’orientescha vid las etappas ch’il Cussegl federal ha definì per schluccar toc a toc las mesiras. In schlargiament da la purschida dal traffic regiunal dovria lura gist er pervia las scola reavertas.

Dapli detagls da l'urari che vala a partir da glindesdi na datti anc betg.

Il mument sajan las Viafiers federalas sco er Auto Da Posta vid elavurar concepts da protecziun per passagiers e persunal.