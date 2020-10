Las cartas dal di per il traffic public che las vischnancas pon vender a lur abitants ed abitantas datti en quella furma be anc fin la fin dal 2023. Quai communitgescha Alliance SwissPass. Fin l'entschatta dal 2024 vulan tut ils participads lura avair pront ina alternativa per las cartas dal di da vischnanca. Co exact che quella duai guardar or, vegn anc elavurà. Sin maisa èn gia pliras pussaivladads.

Vendita è ida enavos

La raschun ch'i dat be anc bun trais onns las cartas dal di da vischnanca è che la vendita da quellas cuvra en blers lieus betg pli ils custs. Tranter auter han bigliets e cartas dal di da spargn da las viafiers chaschunà che la vendita da las cartas dal di da vischnanca è ida enavos.

Ultra da quai saja sa mussà ch'ina eventuala digitalisaziun da la carta dal di – per simplifitgar la distribuziun da quella – na saja betg realisabla cun meds raschunaivels. Perquai sajan ils partenaris sa decidids da stritgar las cartas dal di da vischnanca ed elavurar ensemen cun las Uniuns da las vischnancas e citads svizras ina nova varianta, uschia Alliance SwissPass.

Nova purschida è en elavuraziun

Analog a las cooperaziuns ch'i dat gia cun La Posta e Coop duain en futur er las vischnancas e las citads pudair vender bigliets per tariffas spezialas a lur abitants ed abitantas. E la branscha da traffic public saja pronta dad auzar il contingent da bigliets da spargn. Co la nova purschida da las vischnancas guarda lura or concret, vul Alliance SwissPass communitgar pli tard.