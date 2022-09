En sasez eri planisà da schluccar la lescha cunter rowdies. Questas schluccas pendan uss dentant vi d'in fil: Sin proposta da sia cumissiun ha il Cussegl naziunal decis unanimamain da tuttina betg abolir il chasti da praschun. Quai sco reacziun sin l’annunzia da la fundaziun «Roadcross» che s’engascha per unfrendas d’accidents da traffic. Lez han smanatschà cun in referendum.

Cumpromiss

Uschia duajan tals delicts er vinavant vegnir chastiads cun in chasti d’almain in onn praschun. Mo tgi che surpassa la limita da tempo per motivs respectabels u tgi che n’è betg en il register penal perquai ch’el ha violà reglas da traffic, duaja tut tenor be survegnir in chasti pecuniar. Sco proxim va la fatschenta gievgia en il Cussegl dals chantuns. Er lezza cumissiun ha gia ditg Gea al cumpromiss.

Plinavant ha il Cussegl naziunal decis ch'il permiss dad ir cun auto duai al minimum vegnir retratg per 24 mais. In sutpassament saja pussaivel sch'era il chasti da detenziun minimala vegn sutpassada. Ils Cussegls avevan atgnamain decis da reducir la durada sin la mesadad.