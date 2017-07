Training mental per il Basel Tattoo

Oz, 18:43

Fabia Caduff

La musica da recruts Svizra sa ha preparà ad in cuntin per la show al Basel Tattoo. Era mentalmain han els fat tras la show diversas giadas. Tranter ils recruts èn era dus rumantschs: Silvan Falett da la Val Müstair e Flurin Clalüna da Sent.