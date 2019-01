Svizras e Svizzers duain pudair trair giu dapli da la taglia per lur premias da la cassa da malsauns. Quai vul suenter il Cussegl naziunal era la cumissiun economica dal Cussegl dals chantuns. Ella sustegna ina proposta da Jean-Pierre Grin (PPS/VD) che vul bunamain dublegiar las deducziuns.

Ina moziun vul quasi dublegiar las deducziuns da taglia per las premias da la cassa da malsauns.

Ils aderents argumenteschan che las premias da las cassas da malsauns sajan in tribut ed ina part dals custs da viver. Entras il ferm creschament da las premias saja giustifitgà d'auzar las deducziuns. Ina minoritad da la cumissiun ha refusà deducziuns pli autas perquai che persunas cun entradas pli autas profiteschian da quai surproporziunalmain.

Bunamain dublegià las deducziuns

La proposta da Grin vul augmentar la deducziun per persunas che vivan sulettas da 1'700 francs sin 3'000 francs. Per conjugals fiss quai da nov 6'100 francs enstagl da 3'500 fr. Per mintga uffant pudess ins trair giu da la taglia federala 1'200 francs enstagl da 700 francs.

Tenor il Cussegl federal muntassan las deducziuns pli autas 465 milliuns francs damain entradas per Confederaziun e chantuns.

RR novitads 12:00