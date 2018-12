«Uss avain nus trais dunnas en il Cussegl federal.

Dentant han organisaziuns da dunnas stuì giustifitgar durant tut il cumbat electoral pertge ch'i ston vegnir elegidas dus dunnas. La pretaisa è adina puspè vegnida messa en dumonda. Quel fatg mussa ch'i na vegn betg recepì co normal che trais dunnas èn represchentadas en il Cussegl federal.

Che dunnas èn anc adina in'excepziun mussa era l’istorgia: Pir avant 34 onns è l’emprima dunna vegnida elegida sco Cussegliera federala e dapi lura hai dà entant be set dunnas – cun la decisiun dad oz èn quai nov.

Perencunter hai dat en tut 117 umens en la regenza.

Quai er, sche almain trais dunnas stuessan esser normal per in gremi co il Cussegl federal. Dunnas cumpetentas per quel post datti numnadamain.

Trais dunnas en il Cussegl federal è il minimum e na po betg pli esser be in' excepziun – pli paucas na po quai mai pli dar.

Igl è la lezia dal parlament dad eleger in gremi che represchenta la populaziun svizra. Igl è la politica, il Cussegl naziunal, il Cussegl dals chantuns, ils represchentants e las rapreschentantas da la populaziun svizra ch'han dad ir oravant cun bun exempel per cuntanscher l’egualitad tranter dunnas ed umens.

Ed igl è da sperar che cun la decisiun dad oz vegn ina represchentaziun adequata da las dunnas en il Cussegl federal normala. In signal in quella direcziun ha il parlament en mintga cas dà oz cun l’elecziun da Viola Amherd e Karin Keller-Sutter. Tuttas duas èn vegnidas elegidas cleramain, e quai en il emprim scrutin.

Trais dunnas en il Cussegl federal è il minimum e na po betg pli esser l'excepziun – pli paucas na po quai mai pli dar.»

