Trais emnas intensivas van a fin

Oz, 11:47

SDA / Lea Livers

Ils parlamentaris a Berna han serrà giu en tut 10 fatschentas, tranter auter l’iniziativa «No Billag». Plinavant ha il parlament approvà in credit da 900 milliuns francs per il program d’armament da l’armada. Er approvà ha el la lescha davart gieus per daners.