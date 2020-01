Transplantaziun d'organs

Tenor la Fundaziun naziunala per donaziuns d’organs e transplantaziuns «Swisstransplant» han 582 persunas survegnì almain in organ dals donaturs u da las donaturas, 21 pazients han survegnì dapli ch'in organ. Vitiers vegnan 110 persunas ch'han dà in organ, sco per exempel in gnirunchel, durant lur vita.

Il pli savens èsi vegnì transplantà in gnirunchel. Suenter suondan donaziuns dal gnirom, il cor ed il lom/pulmun. Anc adina spetgan tschients da persunas da survegnir in organ. Il mument dumbra la glista 1415 persunas, quai èn trais dapli ch'il 2018 – passa 1000 persunas dovran in gnirunchel.

Paucs donaturs d'organs en cumparaziun europeica

Tenor Swisstransplant è il dumber èn cumparaziun europeica relativamain bass. Tar il register naziunal per la donaziun d'organs tira Swisstransplant percunter ina bilantscha positiva. Quel è vegnì lantschà l'october 2018. Fin december 2019 èn 79'229 persunas registradas.

Ina problematica per Swisstransplant saja che bleras persunas n'hajan betg fatg cler lur giavischs. Entras quai vegnian bleras dumondas dals ospitals refusadas. Bunamain la mesadad dals confamigliars refusian ina donaziun d'organs, perquai ch'els na sappian betg davart ils giavischs dals pazients u las pazientas.

Discussiun er per la politica

La donaziun d'organs è er in tema che vegn discutà il mument sin plaun politic. L'iniziativa «promover donaziuns d'organs – salvar vitas» pretenda che mintgin daventass automatic in donatur d’organs, auter che sch'insatgi giavischa explicit – durant ch'el u ella viva anc – da betg vulair dar ses organs.

Il Cussegl federal ha tramess en consultaziun ina cuntraproposta indirecta per la midada da la lescha da transplantaziun. La revisiun prevesa ch'ils confamigliars vegnian integrads en il process. Swisstransplant sustegnia questa proposta, vul dentant in register ch'inditgescha ils giavischs da las persunas.

