Svizra - Travail.Suisse vul in ferm service public

Travail.Suisse, la federaziun tetgala dals lavurants, pretenda in ferm service public. La finamira dal palpiri da posiziun ch'ella ha preschentà è d'ina vart da rinforzar il service public per la Svizra e da l'autra vart in cler statement cunter l'iniziativa No Billag.