Svizra - Tren charrescha en dus lavurers

Sin la lingia da viafier dal Gottard hai dà questa damaun in grev accident. In tren ha tschiffà dus lavurers da viafier. In dad els è mort en il lieu, l'auter è blessà grevamain ed è vegnì sgulà en l'ospital, ha communitgà la polizia chantunala dal Tessin.