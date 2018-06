Svizra - Tren svià a Winterthur - staziun bloccada

A la staziun da Winterthur è in tren da construcziun ì sur in binari or. Dapli detagls n'ha in pledader da las Viafiers federalas betg pudì tradir sin damonda da l'agentura da novitads svizra. Igl è da quintar cun retards e trens che crodan or.