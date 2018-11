Il traffic da vaifier a la staziun da Lucerna charrescha dapi glindesdi a bun’ura puspè sco usità. Quai communitgeschan las Viafiers Federalas via Twitter.

Las lavurs da construcziun sajan vegnidas terminadas tenor plan. La SBB ha stuì remplazzar set sviaders spezials.

Nagins trens da e vers Lucerna

Sur la fin d'emna n'èn uschia charrads nagins trens da las Viafiers Federalas da ed a Lucerna. Ils passagiers èn vegnids transportads cun bus davent da las staziuns dad Ebikon, Emmenbrücke, Littau e Museum Svizzer da Transports.

Sin in dals sviaders che han stuì vegnir remplazzads era svià il mars da l'onn passà in Eurocity. Il traffic è stà interrut per passa 4 dis.

