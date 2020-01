Reglas pli severas per trametter enavos migrants en l'Italia

Il Tribunal administrativ federal pretenda che las autoritads talianas furneschan l'emprim ina garanzia individuala per in alloschi commensurà. Pir lura dastga la Svizra puspè transferir famiglias che dumondan per asil e requirents d'asil grev malsauns en il rom dal sistem da Dublin en l'Italia.

La sentenzia publitgada oz è definitiva – in recurs al Tribunal federal è exclus.

