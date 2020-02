En la lescha davart la taglia sin il tubac na sajan betg numnadas explicitamain fluras da cannabis, scriva il Tribunal federal en sias sentenzias. I saja era da metter en dumonda sch'i sa tractia, ord vista fiscala, d'in product da substituziun da tubac sco quai che la Direcziun generala da duana ha fixà il 2017 sin in fegl d'infurmaziun. Il Tribunal administrativ federal aveva il 2019 anc sustegnì questa opiniun.

Plinavant constatescha il Tribunal federal che las trais firmas na vendian lur products betg sco rauba da tubac. Ils consuments respectiv pazients dovrian numnadamain ils products per far dal bain a lur sanadad e per mitigiar dolurs, per exempel dolurs reumaticas. Tar tubac na saja quai betg il cas.

En Svizra è legal chonv cun pli pauc che 1% THC. Quests products pon ins vender en furma d'ieli, té u sco flur sezza.

