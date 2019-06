Il Tribunal federal ha decidì che l'um che ha mazzà quatter persunas na po betg far ina terapia ambulanta durant l'execuziun da ses chasti d'arrest. La dretgira ha refusà in recurs dal delinquent.

La dretgira superiura da l'Argovia ha sentenzià l'assasin ad in internament regular. Tenor il Tribunal federal n'èsi giuridicamain betg pussaivel ch'ina persuna internada survegn il medem mument ina terapia ambulanta. Quai resulta da la sentenzia publitgada dal tribunal. Cun quai conferma il tribunal la sentenzia da la dretgira superiura.

Tgi ch'è internà n'è betg terapabel

Cundiziun per vegnir internà a moda ordinada è ch'ina persuna n'è betg terapabla a lunga vista. Perquai na possia betg vegnir lubida ina terapia ambulanta per quest temp, ha argumentà il tribunal. Cundiziun per far ina tala terapia saja, ch'i dettia ina tscherta probabilitad che la terapia durant ils proxims 5 onns gidia er. Quai hajan ils dus rapports psicologics en il cas da l'assassin da Rupperswil dentant sclaus.

Grev e sur lung temp ma betg cumplet nunterapabel

L'assassin da Rupperswil aveva argumentà ch'ils rapports psicologics hajan sulet confermà ch'ina terapia vegniss greva e duvrass in lung temp, ma quels na dian betg, ch'el na saja betg terapabel.

Ina terapia ambulanta pudess manar tar quai ch'el na stuess forsa betg vegnir internà suenter per vita duranta. Uschia restass la pussaivladad da vegnir liber in di. Ma sco gia la dretgira superiura ha er il Tribunal federal fatg attent el, ch'el possia far diever dal servetsch psicologic voluntari en praschun.

Mazzà ina mamma, ses dus figls e l'amia d'in da quels

Il december 2015 ha il delinquent mazzà ina dunna, ses dus figls e l'amia dal figl pli vegl da la dunna. Il figl giuven ha el avant sfurzà tar acts sexuals ch'el ha registrà sin ses telefonin. Suenter il murdraretsch ha el empruvà da dar fieu a la chasa e las unfrendas.

A Lenzburg era l'um da 36 onns vegnì sentenzià en emprima instanza ad in chasti per vita duranta e suenter ad in internament regular. Plinavant aveva quella dretgira lubì las mesiras ambulantas per terapar il disturbi psichic da l'um. La dretgira superiura dal chantun Argovia ha suenter confermà la sentenzia, ma stritgà la terapia ambulanta.

