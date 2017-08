Tribunal federal ha sentenzià per l'emprima giada in hooligan

El è vegnì sentenzià a 36 mais praschun, parzialmain cundiziunà. Quai munta che l'um giuven sto ir per 18 mais en praschun.

La dretgira ha declerà el culpant en tut ils puncts d'accusa. Sper la sentenzia a praschun ha la dretgira er sentenzià el ad in chasti da 180 taxas per di a 50 francs ed in chasti supplementar da 700 francs.

Il favrer 2016 ha il fan da l'FC Son Gagl bittà durant il gieu da bal en il stadion a Lucerna pliras petardas sin la plazza da ballape. In aspectatur era vegnì blessà grevamain. A l'aspectatur sto l'um pajar 12'000 francs reparaziun. Igl è l'emprima giada ch'il Tribunal penal federal a Bellinzona ha tractà in tal cas da violenza da hooligan.

