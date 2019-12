Concret vai per la Banca della Svizzera Italiana e per la lavada da daners suspectus en connex cun in fond statal da la Malaisia. La FINMA aveva constatà violaziuns gravantas tar la banca. Quai en connex cun il dretg da controlla da la banca. Il Tribunal administrativ federal ha decis che las renfatschas cunter la banca sajan bain giustifitgadas, dentant betg la summa incassada. Perquai sto la FINMA ussa anc ina giada s’occupar dal cas.

